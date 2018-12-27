ФГВФЛ приостанавливает выплаты вкладчикам банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В ФГВФЛ пояснили, что приостановка выплата связана с установленным Нацбанком порядком работы банковской системы и проведением Фондом технологических работ в этот период.

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Справочная информация по телефонам Горячей линии по вопросам гарантирования вкладов физических лиц: 0 800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), 044-333-36-55 (по тарифам оператора связи).

Напомним, НБУ обнародовал график работы банковской системы Украины в период новогодне-рождественских праздников.