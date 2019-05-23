Фонд гарантирования будет управлять банками без ликвидаторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запустил пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд", сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Фонд гарантирования вкладов, внедряя ведущий мировой опыт по выведению неплатежеспособных банков с рынка, реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд"", - говорится в сообщении.

Первым банком, в котором Фонд гарантирования будет ликвидатором, стал Профин Банк.

Цель проекта, как отметили в Фонде, - сократить расходы, связанные с процедурой ликвидации банка, минимизировать влияние человеческого фактора на этот процесс, а также оптимизация процедуры по выводу банков с рынка.

"Мы хотим усовершенствовать подходы к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации. Для этого мы изучаем и внедряем передовой мировой опыт в этой сфере", - отметила замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.