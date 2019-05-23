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23.05.2019, 17:57

Фонд гарантирования будет управлять банками без ликвидаторов

Фонд гарантирования будет управлять банками без ликвидаторов

ФГВФЛ запустил пилотный проект "Банк = Фонд"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запустил пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд", сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Фонд гарантирования вкладов, внедряя ведущий мировой опыт по выведению неплатежеспособных банков с рынка, реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд"", - говорится в сообщении.

Первым банком, в котором Фонд гарантирования будет ликвидатором, стал Профин Банк.

Цель проекта, как отметили в Фонде, - сократить расходы, связанные с процедурой ликвидации банка, минимизировать влияние человеческого фактора на этот процесс, а также оптимизация процедуры по выводу банков с рынка.

"Мы хотим усовершенствовать подходы к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации. Для этого мы изучаем и внедряем передовой мировой опыт в этой сфере", - отметила замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

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Теги: фонд гарантирования, ликвидатор банков, Светлана Рекрут
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