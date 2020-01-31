Фонд гарантирования ликвидировал еще три банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 29 января завершил выплаты вкладчикам трех банков - Грин Банка, Петрокоммерц Украина и CityCommerce Bank - и тем самым завершил их ликвидацию. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Вкладчикам Грин Банка (бывшее название - Олимпийская Украина) фонд выплатил 3,7 млн грн гарантированных возмещений. Решение о его ликвидации было принято в январе 2015-го. По данным Генпрокуратуры, банк был подконтролен министру доходов и сборов времен Януковича Александру Клименко.

В рамках ликвидации банка Петрокоммерц Украина вкладчикам выплатили 13,6 млн грн. Он принадлежал российскому одноименному банку, основными бенефициарами которого были руководители нефтяной компании Лукойл. В ФГВФЛ заявляли, что перед признанием банка неплатежеспособным в 2016 году из него вывели 700 млн грн.

Вкладчики CityCommerce Bank получили 1,9 млрд грн гарантированного возмещения от ФГВФЛ. Банк принадлежал российскому бизнесмену Владимиру Антонову, но на момент ликвидации собственником значилась компания GFM Group. Совладельца компании Рейниса Тумовса в 2018 году задержали в Латвии по запросу Украины. Тумовса в числе других лиц Антонов обвинял в том, что они якобы украли у него банк.