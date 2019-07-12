Фонд гарантирования вкладов ликвидировал очередной банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ИнтерКредитБанку в связи с завершением его ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

В Фонде отметили, что 10 июля государственный регистратор получил документы для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.

"Согласно ч.7 ст.26 Закона Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ИнтерКредитБанк завершены", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 октября 2014 года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в ИнтерКредитБанке. Ликвидация банка началась в средине января 2015-го.