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Богдан написал заявление об отставке - Интерфакс-Украина
01.08.2019, 18:59

Фонд гарантирования назвал сумму убытков от банковского кризиса

Фонд гарантирования назвал сумму убытков от банковского кризиса

Государство понесло 50 млрд грн убытков от банкопада, общие потери составляют около 200 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает убытки государства от банковского кризиса 2014-2015 годов в около 50 млрд грн. Об этом директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут заявила в интервью УНИАН.

"90 миллиардов Фонд оплатил вкладчикам. Фактически всю сумму мы одолжили у государства, и сегодня вернули только 30 млрд грн плюс более 10 млрд грн процентов. То есть, остается еще 50 млрд грн", - сказала она.

"Когда мы закончим ликвидацию банков - примерно через год - сможем назвать окончательную стоимость кризиса для государства. Думаю, это будет половина от потраченной на выплаты суммы - около 40-50 млрд", - добавила Рекрут.

Окончательная сумма, по ее словам, также зависит от того, насколько быстро и эффективно будет продвигаться работа по взысканию убытков с акционеров и менеджмента ликвидируемых банков.

Рекрут добавила, что потери крупных вкладчиков-физлиц в ликвидируемых банках составят около 35 млрд грн, а бизнеса - более 100 млрд грн.

"Сегодня требования четвертой очереди - вкладчиков "200 плюс" - 38 млрд. Из этой суммы погашено менее 3 миллиардов. То есть, убытки более 35 млрд грн. Когда мы закончим ликвидацию всех банков, эта сумма сократится, но не существенно. Седьмой очереди - бизнеса - нам удалось погасить 12,5 млрд из 115 млрд. То есть, убытки - более 100 млрд грн", - сказала глава ФГВФЛ.

"Если сложить все эти показатели, получается, что кризис обошелся государству, крупным вкладчикам и бизнесу примерно в 190-200 миллиардов", - добавила она.

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Теги: фгвфл, банковский кризис, банкопад
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