Фонд гарантирования назвал сумму убытков от банковского кризиса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает убытки государства от банковского кризиса 2014-2015 годов в около 50 млрд грн. Об этом директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут заявила в интервью УНИАН.

"90 миллиардов Фонд оплатил вкладчикам. Фактически всю сумму мы одолжили у государства, и сегодня вернули только 30 млрд грн плюс более 10 млрд грн процентов. То есть, остается еще 50 млрд грн", - сказала она.

"Когда мы закончим ликвидацию банков - примерно через год - сможем назвать окончательную стоимость кризиса для государства. Думаю, это будет половина от потраченной на выплаты суммы - около 40-50 млрд", - добавила Рекрут.

Окончательная сумма, по ее словам, также зависит от того, насколько быстро и эффективно будет продвигаться работа по взысканию убытков с акционеров и менеджмента ликвидируемых банков.

Рекрут добавила, что потери крупных вкладчиков-физлиц в ликвидируемых банках составят около 35 млрд грн, а бизнеса - более 100 млрд грн.

"Сегодня требования четвертой очереди - вкладчиков "200 плюс" - 38 млрд. Из этой суммы погашено менее 3 миллиардов. То есть, убытки более 35 млрд грн. Когда мы закончим ликвидацию всех банков, эта сумма сократится, но не существенно. Седьмой очереди - бизнеса - нам удалось погасить 12,5 млрд из 115 млрд. То есть, убытки - более 100 млрд грн", - сказала глава ФГВФЛ.

"Если сложить все эти показатели, получается, что кризис обошелся государству, крупным вкладчикам и бизнесу примерно в 190-200 миллиардов", - добавила она.