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Фонд гарантирования попытается продать пул активов ВТБ банка

Фонд гарантирования попытается продать пул активов ВТБ банка
09.12.2019, 17:48

ФГВФЛ распродает долги ВТБ банка. На аукцион будут выставлены 25 кредитов юрлиц на 1,7 млрд грн

27 декабря Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн (минимальная цена - 75 млн грн). В рамках голландского аукциона будут выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФО.

Пул был сформирован по календарному принципу. Туда попали активы, ранее выставленные на аукционе в индивидуальном порядке, но не заинтересовавшие покупателей. 

Средняя просрочка по задолженности составляет 7 лет. Лишь 8 из 25 компаний до сих пор действующие, остальные либо ликвидированы, либо находятся в стадии банкротства. По 19 кредитам продолжаются судебные производства, а два кредита находятся на рассмотрении государственной исполнительной службы.

В обеспечении по кредитам находится жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, оборудование, товары в обороте и финансовое поручительство. В Фонде гарантирования отмечают, что 94% кредитов пула были взяты в иностранной валюте.

  • В декабре 2018 года  у АО ВТБ Банк, дочки российской группы компаний ВТБ была отозвана лицензия на банковскую деятельность.
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фгвфл втб банк
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