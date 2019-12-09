Фонд гарантирования попытается продать пул активов ВТБ банка

27 декабря Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн (минимальная цена - 75 млн грн). В рамках голландского аукциона будут выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФО.



Пул был сформирован по календарному принципу. Туда попали активы, ранее выставленные на аукционе в индивидуальном порядке, но не заинтересовавшие покупателей.

Средняя просрочка по задолженности составляет 7 лет. Лишь 8 из 25 компаний до сих пор действующие, остальные либо ликвидированы, либо находятся в стадии банкротства. По 19 кредитам продолжаются судебные производства, а два кредита находятся на рассмотрении государственной исполнительной службы.



В обеспечении по кредитам находится жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, оборудование, товары в обороте и финансовое поручительство. В Фонде гарантирования отмечают, что 94% кредитов пула были взяты в иностранной валюте.