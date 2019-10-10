Фонд гарантирования продал харьковский ТРЦ Магеллан

ЧАО Золотая нива 1 приобрела ТРЦ Магеллан почти за 250 млн грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел "английский" аукцион по продаже харьковского ТРЦ Магеллан площадью 110 000 кв.м, который принадлежал ВТБ Банку, сообщает Finbalance.
Победителем аукциона стало ЧАО Золотая нива 1, которое предложило 2,459 млн грн.
В госреестре учредителем ЧП Золотая нива 1 указанный Глобенко Сергей.
- ВТБ Банк получил харьковский ТРЦ Магеллан от структуры Анатолия Юркевича в счет погашения долга.
- Проект ТРЦ предусматривает две очереди строительства: первая - площадью 40 000 кв.м (уже введена в эксплуатацию), вторая очередь - 66 000 кв.м (еще не введена в эксплуатацию). В указанный лот, который продал ФГВФЛ, входила также доля в уставном капитале ООО Гермес Риал Эстейт. В мае ФГВФЛ выставлял на продажу харьковский ТРЦ Магеллан по цене 779,3 млн грн.
- ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка.