Фонд гарантирования продал свой первый мегапул

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал первый мегапул с невыкупленных ранее активов за 91,96 млн грн. Начальная цена составляла 459,7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба фонда, победителем торгов стало ООО Кредит Инвестмент Групп.

Торги проходили по голландской модели аукциона. То есть цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 грн и поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной.

В состав пула входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с хозсубъектами и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.

Все эти активы находятся на балансе 10-ти неплатежеспособных банков. Почти все кредиты не обслуживаются три и более лет, многие из которых обременены уголовным производством.