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02.08.2019, 10:33

Фонд гарантирования продал свой первый мегапул

Фонд гарантирования продал свой первый мегапул

ООО Кредит Инвестмент Групп приобрело мегапул ФГВФЛ за 92 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал первый мегапул с невыкупленных ранее активов за 91,96 млн грн. Начальная цена составляла 459,7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба фонда, победителем торгов стало ООО Кредит Инвестмент Групп.

Торги проходили по голландской модели аукциона. То есть цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 грн и поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной.

В состав пула входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с хозсубъектами и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.

Все эти активы находятся на балансе 10-ти неплатежеспособных банков. Почти все кредиты не обслуживаются три и более лет, многие из которых обременены уголовным производством.

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Теги: фгвфл, аукцион
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