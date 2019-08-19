Фонд гарантирования продал мегапул из активов 12 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 14 августа продал на аукционе мегапул, включавший невыкупленные ранее активы. Цена пула стартовала с 410,14 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, победителем аукциона стало ООО ФК Гелиос. Организатором открытых торгов выступил ООО Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн (FFN).

Торги состоялись по голландской модели аукциона. Цена поэтапно снижалась. Интерес к пулу выявили два участника. Первым ставку сделало ФК Инвестохиллс Веста, когда цена достигла уровня 86,13 млн грн. После чего ФК Гелиос сделала ставку на повышение цены до 90 млн грн. Других предложений не было, поэтому победителем аукциона стала компания Гелиос.

Мегапул был сформирован по календарному подходу. Пул объединил активы 12 неплатежеспособных банков. В его состав вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с предприятиями и физлицами, а также дебиторская задолженность и недвижимое имущество.