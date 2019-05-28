Фонд гарантирования судится с НБУ из-за банка семьи Авакова

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 21 мая подал иск в Хозсуд Киева против Национального банка (НБУ) о взыскании 277,2 млн грн ущерба от ликвидации банка Базис в 2012 году, пишет Finbalance.

Как заявляли в ФГВФЛ, вкладчикам Базиса было выплачено 278 млн грн.

Временная администрация была введена в банк в апреле 2012-го, а в августе НБУ отозвал банковскую лицензию и отправил Базис на ликвидацию.

"Это произошло на фоне конфликта тогдашней власти и нынешнего главы МВД Арсена Авакова, с семьей и партнерами которого связывали банк Базис", - пишет издание.

По данным НБУ, на 1 июля 2012-го объем активов Базиса составлял 531 млн грн.

В 2014 году Окружной админсуд Киева, Киевский апелляционный админсуд и Высший админсуд отменили решение Нацбанка об отзыве лицензии у Базиса. В 2015 году Высший админсуд отменил регистрационные записи о ликвидации юрлица банка. В этом же году у банка сменились собственники, отмечает издание.

С 2015 по 2018 годы было принято еще ряд судебных решений, обязывающих НБУ выплатить Базису 19,56 млн грн и $656 300.

В марте 2018-го Хозсуд Днепропетровской области признал банк Базис банкротом и открыл ликвидационную процедуру.