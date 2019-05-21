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21.05.2019, 16:22

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам Реал Банка

20 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершает ликвидацию ЧАО Реал Банк. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов на ликвидацию ЧАО Реал Банк подал документы для госрегистрации ликвидации банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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В сообщении также говорится, что Фонд завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам.

Ранее сообщалось, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В деле на 18 млрд грн Курченко инкриминируют, в том числе и завладение 4,7 млрд грн Реал Банка, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям.

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Теги: фгвфл, сергей курченко, реал банк
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