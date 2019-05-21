Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Курченко

20 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершает ликвидацию ЧАО Реал Банк. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов на ликвидацию ЧАО Реал Банк подал документы для госрегистрации ликвидации банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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В сообщении также говорится, что Фонд завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам.

Ранее сообщалось, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В деле на 18 млрд грн Курченко инкриминируют, в том числе и завладение 4,7 млрд грн Реал Банка, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям.