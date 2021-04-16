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Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича

16.04.2021, 09:40
Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича - Фото
Александр Янукович (Фото: пресс-служба УИЦ)

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Всеукраинского банка развития (ВБР), мажоритарным акционером которого значился Александр Янукович. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. 

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия ФГВФЛ как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращены", – говорится в сообщении.

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Согласно данным Фонда, вкладчики банка получили 35 млн грн компенсации.

ВБР признали неплатежеспособным после введения санкций ЕС против Александра Януковича. В ноябре 2014 года в банке была введена временная администрация. В декабре того же года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

ВБР работал на рынке с 2009 года. За время президентства Виктора Януковича активы банка выросли в 13 раз.

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Роман Брыль
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фгвфл александр янукович всеукраинский банк развития
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