Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию банка Киев

Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию ПАО АКБ Киев сроком на один год с 25 июня 2019 года до 24 июня 2020 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

На это же время продлены полномочия ликвидатора банка ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Кичуку Олегу.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации национализированного в 2009 году банка Киев в связи с присоединением его активов и обязательств к государственному Укргазбанку 26 июня 2015 года. НБУ признал банк Киев неплатежеспособным 24 февраля 2015 года.