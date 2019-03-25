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25.03.2019, 15:23

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию четырех банков

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию четырех банков

ФГВФЛ продли на год ликвидацию Укринбанка, Укрбизнесбанка, Петрокоммерц-Украина и банка Софийский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял несколько решений, согласно которым продлил на год ликвидацию четырех банков: Укринбанка, Укрбизнесбанка, Петрокоммерц-Украина и банка Софийский. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Согласно решению Фонда гарантирования вкладов №622, ликвидацию ПАО Укринбанк продлили на год с 23 марта 2019 до 22 марта 2020 года включительно. Полномочия ликвидатора Укринбанка Михно Сергея продлены на этот же период.

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Решением №623 ФГВФЛ продлил процедуру ликвидации ПАО Укрбизнесбанк с 24 апреля 2019 до 23 апреля 2020 года включительно. На этот же период продлены и полномочия ликвидатора ПАО Укрбизнесбанк - Стрюковой Ирине.

ФГВФЛ решением №638 о продлил срок ликвидации банка Петрокоммерц-Украина на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно. На этот же срок продлены и полномочия ликвидатора - Тимонина Александра.

Решением №639 ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Софийский с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно. Полномочия ликвидатора банка Софийский Куреного Александра продлены на этот же период.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию Платинум Банка до 23 февраля 2020 года.

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Теги: Банк Софийский, Банк Петрокоммерц-Украина, фгвфл, Укрбизнесбанк, Укринбанк, ликвидация банка, банк-банкрот
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