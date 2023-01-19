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Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долги химзавода Фирташа

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 15:15
Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долги химзавода Фирташа - Фото
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу права требования по кредиту черкасского завода "Азот", одного из крупнейших химических предприятий Украины. Об этом сообщается на сайте фонда.

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Фонд не указывает название предприятия, но на сайте Prozorro.Продажи выложили номер кредитной линии, которую хотят продать. Он позволяет через судебный реестр проследить название заемщика – это АО "Азот".

Азот открыл кредитную линию в Сбербанке России (сейчас – МР Банк) в 2010 году. На начало декабря 2022 года задолженность по выставленному на продажу кредиту составила 1,9 млрд грн.

В обеспечение выполнения обязательств по договору переданы цеха предприятия, более 10 000 единиц основных средств (оборудование, трубопроводы и т.п.), 29 га земли промышленного назначения и даже 36 млн кубометров газа в подземных хранилищах.

Начальная цена лота – 1,9 млрд грн.

Первые торги пройдут 30 января по английской модели аукциона – с повышением цены.

Деньги, которые фонд надеется получить от продажи кредита, пойдут на расчеты с кредиторами МР Банка.

Андрій Водяний
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дмитрий фирташ Азот Черкассы МР Банк
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