Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долги химзавода Фирташа
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу права требования по кредиту черкасского завода "Азот", одного из крупнейших химических предприятий Украины. Об этом сообщается на сайте фонда.
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Фонд не указывает название предприятия, но на сайте Prozorro.Продажи выложили номер кредитной линии, которую хотят продать. Он позволяет через судебный реестр проследить название заемщика – это АО "Азот".
Азот открыл кредитную линию в Сбербанке России (сейчас – МР Банк) в 2010 году. На начало декабря 2022 года задолженность по выставленному на продажу кредиту составила 1,9 млрд грн.
В обеспечение выполнения обязательств по договору переданы цеха предприятия, более 10 000 единиц основных средств (оборудование, трубопроводы и т.п.), 29 га земли промышленного назначения и даже 36 млн кубометров газа в подземных хранилищах.
Начальная цена лота – 1,9 млрд грн.
Первые торги пройдут 30 января по английской модели аукциона – с повышением цены.
Деньги, которые фонд надеется получить от продажи кредита, пойдут на расчеты с кредиторами МР Банка.
- Химические предприятия холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа в 2022 году из-за войны уменьшили производство удобрений втрое. Черкасский Азот – самое мощное из его предприятий.
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