Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу кредиты Сумского НПО на 3,9 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу право требования по кредиту Сумского машиностроительного научно-производственного объединения на 3,9 млрд грн. Об этом сообщается на сайте фонда.
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Фонд не указывает название предприятия, но на сайте Prozorro.Продажи выложили номера кредитных договоров, входящих в лот. Они позволяют через судебный реестр проследить название заемщика – это АО "Сумское НПО".
Задолженность по договорам на начало декабря 2022 составила почти 3,9 млрд грн.
Сейчас они на балансе находящегося в стадии ликвидации Проминвестбанка.
В залог банку переданы производственные и административные строения компании, склады, оборудование, готовая продукция (блоки компрессора, блоки автоматики), право требования средств по контрактам.
Начальная цена лота – 3,87 млрд грн.
Первые торги пройдут 1 февраля по голландской модели аукциона – с понижением цены.
- Основным бенефициаром Сумского НПО является россиянин Владимир Лукьяненко – сын Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО.
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