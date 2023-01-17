Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу кредиты Сумского НПО на 3,9 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу право требования по кредиту Сумского машиностроительного научно-производственного объединения на 3,9 млрд грн. Об этом сообщается на сайте фонда.

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Фонд не указывает название предприятия, но на сайте Prozorro.Продажи выложили номера кредитных договоров, входящих в лот. Они позволяют через судебный реестр проследить название заемщика – это АО "Сумское НПО".

Задолженность по договорам на начало декабря 2022 составила почти 3,9 млрд грн.

Сейчас они на балансе находящегося в стадии ликвидации Проминвестбанка.

В залог банку переданы производственные и административные строения компании, склады, оборудование, готовая продукция (блоки компрессора, блоки автоматики), право требования средств по контрактам.

Начальная цена лота – 3,87 млрд грн.

Первые торги пройдут 1 февраля по голландской модели аукциона – с понижением цены.

Основным бенефициаром Сумского НПО является россиянин Владимир Лукьяненко – сын Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО.

Андрій Водяний

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