Фонд гарантирует вклады 98% физлиц

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 апреля 2019 года составила 443,6 млрд грн. Для сравнения - на 1 марта этот показатель составлял 438,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из общей суммы вкладов физлиц на 1 апреля вклады в национальной валюте составили 242,1 млрд грн, в иностранной валюте - 201,5 млрд грн.

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Количество вкладчиков на начало апреля достигло 41,5 млн. Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Полностью покрывается гарантиями Фонда 41,5% суммы вкладов, что составляет 184,3 млрд грн.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 401 700, и сумма их вкладов достигает почти 259,3 млрд грн.

На 1 апреля в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП (3,1% всех вкладчиков). Сумма их средств в банках составляет 25,7 млрд грн, или 5,8% от общей суммы вкладов. Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физлиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда на 1 апреля составляет 264,6 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 77 банков. Поступления от регулярного сбора из этих банков за I квартал 2019 года составили 0,9 млрд грн.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 01 апреля, составила 10,9 млрд грн.