Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 14:27

Фонд гарантирует вклады 98% физлиц

Фонд гарантирует вклады 98% физлиц

За месяц сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла на 5,4 млрд грн

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 апреля 2019 года составила 443,6 млрд грн. Для сравнения - на 1 марта этот показатель составлял 438,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из общей суммы вкладов физлиц на 1 апреля вклады в национальной валюте составили 242,1 млрд грн, в иностранной валюте - 201,5 млрд грн.

Реклама

Количество вкладчиков на начало апреля достигло 41,5 млн. Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Полностью покрывается гарантиями Фонда 41,5% суммы вкладов, что составляет 184,3 млрд грн.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 401 700, и сумма их вкладов достигает почти 259,3 млрд грн.

На 1 апреля в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП (3,1% всех вкладчиков). Сумма их средств в банках составляет 25,7 млрд грн, или 5,8% от общей суммы вкладов. Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физлиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда на 1 апреля составляет 264,6 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что  в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 77 банков. Поступления от регулярного сбора из этих банков за I квартал 2019 года составили 0,9 млрд грн.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 01 апреля, составила 10,9 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, вклады физлиц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 