Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира

Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков мира, основываясь в основном на мнении о них клиентов.

Самые высокие позиции в рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group, американский Citibank, немецкий мобильный банк N26 и банк USAA.

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В исследовании приняли участие более 40 000 человек в 23 странах мира. Банки оценивались по следующим критериям: удовлетворенность клиентов их работой, доверие к банкам, обслуживание клиентов, предлагаемые ими услуги, цифровые услуги и финансовые консультации.

В результате исследования, в каждой стране были определены от пяти до 60 ведущих банков.

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Подобный рейтинг журнал составил впервые.