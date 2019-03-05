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05.03.2019, 09:35

Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира

Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира

Журнал назвал нидерландский финансовый конгломерат ING Group лучшим банком мира

Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков мира, основываясь в основном на мнении о них клиентов.

Самые высокие позиции в рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group, американский Citibank, немецкий мобильный банк N26 и банк USAA.

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В исследовании приняли участие более 40 000 человек в 23 странах мира. Банки оценивались по следующим критериям: удовлетворенность клиентов их работой, доверие к банкам, обслуживание клиентов, предлагаемые ими услуги, цифровые услуги и финансовые консультации.

В результате исследования, в каждой стране были определены от пяти до 60 ведущих банков.

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Подобный рейтинг журнал составил впервые.

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Теги: рейтинг forbes, лучшие банки
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