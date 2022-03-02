Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке из-за санкций ЕС

Украинский Альфа-банк сообщил, что попавшие под санкции Евросоюза российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из числа его владельцев.

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"Доля подсанкционных лиц, опосредованно владеющих акциями Альфа-банка Украина, будет передана в собственность согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины. Идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами", – сообщила пресс-служба банка.

Фридману через ABH Holdings SA опосредованно принадлежит 32,86% акций Альфа-банка, Авену – 12,40%.

Банк надеется, что это решение "снимет репутационные риски на фоне санкционных ограничений по отношению к двум акционерам-физическим лицам".

Среди акционеров банка останутся еще трое россиян: Герман Хан (20,97%), Алексей Кузьмичев (16,32%) и Андрей Косогов (3,67%).

Фридман попал под санкции ЕС из-за крепких связей с администрацией Владимира Путина. Старшая дочь Путина Мария вела благотворительный проект Альфа-Эндо, финансируемый Путиным.

Евросоюз владеет информацией о том, что вместе с Авеном Фридман участвовал в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в Украине. В 2018 году Фридман и Авен летали в Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы передать послание российского правительства по поводу санкций США и контрсанкций со стороны РФ.

Фридман и Авен попали под санкции одновременно с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым, другом детства и "хранителем" активов Путина Сергеем Ролдугиным, рядом олигархов и пропагандистов.

Альфа-банк Украина – один из крупнейших украинских частных банков (6500 сотрудников, 1,5 млн клиентов).

27 февраля Фридман осудил вторжение России в Украину, назвав происходящее "трагедией" и призвав остановить кровопролитие.

Андрей Водяный

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