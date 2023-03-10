Фридман и Авен собираются продать Альфа-банк, чтобы с них сняли санкции

Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свою долю в Альфа-банке, крупнейшем частном банке России. Они рассчитывают, что после этого с них снимут западные санкции, сообщила газета Financial Times.

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Купить часть Фридмана и Авена согласился их деловой партнер Андрей Косогов. В прошлом году он стал крупнейшим акционером Альфа-банка с долей 41%, выкупив акции люксембургской холдинговой компании ABH Holdings у Германа Хана и Алексея Кузьмичева, также попавших под санкции Запада.

Сам Косогов находится под украинскими санкциями.

По данным источников Financial Times, он заплатит Фридману и Авену $2,3 млрд за 45% Альфа-банка.

"Фридман и Авен избегают санкций, Косогов получает банк, а банк получает единственного российского акционера", – описал параметры потенциального соглашения один из собеседников издания.

Косогов подтвердил, что договорился с Фридманом и Авеном, но комментировать договоренности отказался.

Стороны могут закрыть сделку уже этой весной, но сначала ее должны согласовать Центральный банк России и другие российские регуляторы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов Евросоюза и США, пишет FT.

Фридман попал под санкции ЕС в первые дни российского вторжения в Украину, поскольку на Западе его считают тесно связанным с администрацией Владимира Путина. Сам он это отрицает.

Евросоюз в обосновании санкций сообщал, что вместе с Авеном Фридман принимал участие в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в Украине. В 2018 году Фридман и Авен летали в Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы передать послание российского правительства по поводу санкций США и контрсанкций со стороны РФ.

Фридман и Авен попали под санкции одновременно с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым, другом детства и "хранителем" активов Путина Сергеем Ролдугиным, рядом олигархов и пропагандистов.

Андрій Водяний

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