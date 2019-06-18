ФГВФЛ завершил выплаты вкладчикам двух лопнувших банков

14 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам ПАО Банк Форум и ПАО АКБ Банк и подал документы на их ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР [Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований] записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

В 2014 году в Банке Форум были проблемы с платежеспособностью из-за чего 14 марта 2014 года ФГВФЛ ввел на три месяца в банке временную администрацию. 16 июня 2014 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного Банка Форум.