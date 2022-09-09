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Газовая война. ЕЦБ проверяет банки на готовность к дефолтам энергокомпаний

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 16:52
Газовая война. ЕЦБ проверяет банки на готовность к дефолтам энергокомпаний - Фото
Фото: EPA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) проверяет банки на готовность к потенциальному увеличению числа корпоративных дефолтов и возникновению проблем с ликвидностью у энергетических компаний на фоне резкого сокращения поставок газа из России. Об этом в пятницу сообщил Bloomberg.

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Собеседники агентства рассказали, что ЕЦБ еще в августе направил банкам письма с просьбой проанализировать возможные последствия прекращения поставок газа в Европу для их бизнеса.

Регулятор ждет ответа до середины сентября, после чего планирует до конца месяца обсудить полученную информацию с руководителями банков.

ЕЦБ ожидает, что банки создадут достаточные резервы под возможные дефолты по кредитам, проанализировав, какие из их клиентов наиболее подвержены рискам газового кризиса, а также просчитав потенциальные последствия для компаний, которых эта ситуация не касается напрямую.

Банки также должны продемонстрировать, что они проводят внутренние стресс-тесты и регулярно пересматривают экономические прогнозы.

Глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа ранее заявлял, что ЕЦБ просит банки пересмотреть уровни достаточности капитала с учетом "достаточно консервативных и неблагоприятных макроэкономических сценариев".

  • Европейский Союз обсуждает возможность установки ценового потолка на российский газ. Владимир Путин в ответ предупредил, что Россия остановит поставки любых энергоресурсов, если Запад ограничит цены на них.
  • Сейчас из трех основных трубопроводов, по которым ранее транспортировался газ из России в ЕС, работает только один – украинская ГТС. Поставки по газопроводу Ямал – Европа остановились в конце марта, а по Северному потоку – в конце августа.
Андрій Водяний
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евросоюз банки ЕЦБ энергокризис
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