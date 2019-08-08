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Генеральный менеджер Альфа-Банка Украина покидает пост

Генеральный менеджер Альфа-Банка Украина покидает пост
08.08.2019, 15:20

В октябре Альфа-Банка Украина ждут кадровые перестановки

Генеральный менеджер Альфа-Банка Украина Иван Свитек покинет свой пост в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Иван Свитек покинет объединенный Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк в октябре 2019 года по завершении уникального проекта по консолидации и трансформации банковских активов группы ABH Holdings в Украине и юридического слияния двух крупных украинских структур", - сказано в пресс-релизе.

Свитека на должности генерального менеджера Альфа-Банка сменит Рафал Ющак, который с 2015 года занимает пост управляющего директора Альфа-Банка Беларусь, а с апреля 2019 года входит в состав наблюдательного совета Альфа-Банка Украина.

Ющак ранее возглавлял советы директоров и руководил рядом финансовых организаций, среди которых польский банк PKO Bank Polski и Первый Украинский Международный Банк.

Чешский финансист Иван Свитек возглавил команду Альфа-Банка Украина в феврале 2017 года. В феврале 2018 года был назначен председателем правления Укрсоцбанка.

Альфа-Банк Украина - один из крупнейших украинских коммерческих банков с международным капиталом. Банк создан в 1992 году, с 2006 года входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. По данным НБУ, Альфа-Банк Украина входит в топ-10 финучреждений по объему активов. Операционные компании (банки) и представительства ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси, Нидерландах, Великобритании, Люксембурге и на Кипре. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман – 32,86%, Герман Хан – 20,97%, Алексей Кузмичев – 16,32%, Пётр Авен – 12,40%, UniCredit S.p.A. – 9,9% и другие акционеры.

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