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Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 18:03
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT – Bloomberg - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Германия стала основным препятствием для расширения санкций Европейского союза против России на Сбербанк и энергетический сектор, утверждает Bloomberg.

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По словам нескольких дипломатов, с которыми пообщалось агентство, именно Германия сопротивляется попыткам отключить Сбербанк, крупнейший банк России, от системы обмена сообщениями SWIFT. Во время дипломатических встреч она неоднократно призывала к осторожности на этот шаг.

Один из собеседников Bloomberg утверждает, что другие крупные страны ЕС, даже Италия, готовы поддержать такой шаг, если среди стран-членов будет единая позиция. Высокопоставленные чиновники Евросоюза также поддерживают эту меру.

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Германия также выразила обеспокоенность по поводу предложенной идеи ввести ограничения на доступ российских судов в порты ЕС. Она считает, что это может нанести ущерб торговле товарами, на которые не распространяются санкции.

Германия, среди прочих стран ЕС, выступает и против того, чтобы Евросоюз вслед за США и Великобританией запретил импорт нефти из России. Европейские страны гораздо больше зависят от российских энергоресурсов из РФ и боятся значительного роста цен для потребителей.

  • В начале марта 2022 года Евросоюз согласился отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк Россия, Совкомбанк и ВЭБ. В ближайшие дни ЕС собирается отключить еще три банка из Беларуси: Банк Развития, Белагропромбанк, банк Дабрабит.
  • SWIFT – это сервис обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании, обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или ценных бумагах.

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Андрей Водяный
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Германия Сбербанк SWIFT
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