Глава JPMorgan предупредил, что торговая война Трампа может подорвать авторитет США

Джейми Даймон (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, может подорвать доверие финансовых рынков к США, предупредил Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase, в интервью Financial Times. Он призвал Вашингтон к сотрудничеству с Китаем.

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Даймон отметил, что США остаются надежным убежищем благодаря своему процветанию, верховенству закона, экономическому и военному могуществу. Однако экономическое преимущество Америки может оказаться под угрозой из-за попыток президента изменить мировую торговлю.

"Эта неопределенность усложняет ситуацию. Поэтому вы будете читать об этом без остановки, пока, надеюсь, эти пошлины и торговые войны не утихнут и не прекратятся, чтобы люди могли сказать: "Я могу положиться на Америку", — сказал Даймон.

Он призвал США и Китай к сотрудничеству: "Я не думаю, что сейчас есть какое-то взаимодействие... Не нужно ждать год. Оно может начаться завтра".

"Мы должны быть осторожны. Я не думаю, что кто-то должен считать, что у него есть божественное право на успех, и поэтому не беспокоиться об этом", — добавил Даймон.

Даймон, почти два десятилетия руководящий крупнейшим банком США, считается едва ли не самым влиятельным человеком на Уолл-стрит. На прошлой неделе Трамп процитировал предупреждение Даймона о том, что пошлины могут привести экономику к рецессии, когда решил приостановить действие большинства "зеркальных" тарифов, что помогло успокоить рынок.

"Когда они объявили о пошлинах на "день освобождения", они сильно отличались от того, что ожидали люди. Они были намного выше, чем ожидали люди. И это шокировало систему. Глобальную систему, а не только в Соединенных Штатах", — сказал Даймон.

"Я думаю, что мы должны четко понимать, чего мы пытаемся добиться [пошлинами]. И я также считаю, что мы должны делать это вместе с союзниками... Я бы хотел в конце концов вести переговоры с Европой, Великобританией, Японией, Кореей, Австралией, Филиппинами и иметь очень прочные экономические отношения", — сказал Даймон.