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25.04.2019, 13:18

Гонтарева о Данилюке: он всегда был на светлой стороне

Гонтарева о Данилюке: он всегда был на светлой стороне

Экс-глава НБУ о политической карьере бывшего министра финансов

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева не видит конфликта интересов в участии бывшего министра финансов Александра Данилюка в команде Владимира Зеленского, победившего на выборах президента. Об этом она заявила в интервью LIGA.net.

Полная версия интервью: Гонтарева: Коломойский следит за мной даже в Лондоне

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«Меня удивило его присутствие там, но Данилюк всегда был на «светлой стороне Луны», я продолжаю верить, что он не переступит эту черту», – сказала она.

По ее словам, Данилюк не был против национализации ПриватБанка, но говорил, что с точки зрения бюджета ликвидировать банк дешевле.

«Но финансовая стабильность – это не просто расходы бюджета. Поэтому Александр поддержал национализацию банка, как и все члены Кабинета министров», - отметила Гонтарева.

Как добавила экс-глава НБУ, позиция президента Петра Порошенко была «такая же, как и у всех» – коллапс финансовой системы надо предотвратить. 

Александр Данилюк занимал должность министра финансов с 2016 по 2018 годы.  

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Теги: валерия гонтарева, александ данилюк, команда зеленского
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