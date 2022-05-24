Гонтарева прокомментировала "показания Медведчука"

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева отрицает свою причастность к "угольному делу". Об этом говорится в ее комментарии по поводу показаний Виктора Медведчука, которые накануне опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Я послушала это памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не принимал участия ни в трубопроводе ни в расчетах за уголь. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях", – сказала Гонтарева.

Читайте также "У Медведчука не так много вариантов". Что грозит Порошенко после откровений кума Путина Она заверила, что Национальный банк в то время, о котором говорит Медведчук, не получал никаких специальных задач и работал над системой выплаты пенсий, зарплат и расчетов для бизнеса на неподконтрольных территориях исключительно в рамках принятого закона о Крыме и Донбассе. В то же время экс-председатель НБУ обратила внимание на то, что СБУ вместе с Медведчуком почему-то уделили ей значительную часть своего ролика. Учитывая это, Гонтарева напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя ее в сговоре с президентом Петром Порошенко во время национализации ПриватБанка, однако это завершилось полным поражением истца. "Так что я бы рекомендовала СБУ не идти на поводу у господина Коломойского и не пытаться на белое говорить черное, а заняться насущными проблемы Украины, находящейся в режиме кровавой войны", – заявила экс-председатель НБУ. СПРАВКА. В апреле 2022 года . В апреле 2022 года СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста. Его подозревают в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление нацресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Другое дело – незаконное завладение ООО "ПрикарпатЗападТранс" участком госнефтепровода более чем на 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность. 23 мая стало известно, что Медведчук дал показания против Порошенко. Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

Андрей Водяный

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