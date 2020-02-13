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Госбанк отсудил у компании Ахметова почти 3 млрд грн

Госбанк отсудил у компании Ахметова почти 3 млрд грн
13.02.2020, 17:59

Суд обязал компанию ЕСУ Ахметова заплатить Укрэксимбанку 2,7 млрд грн по делу о просроченных облигациях

Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова в деле о задолженности по облигациям и позволил взыскать в пользу банка 2,7 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 23 января.

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций Укртелекома, принадлежащих ООО "ЕСУ".

Как отмечает издание, дело касается облигаций на 4,6 млрд грн, которые ЕСУ перевыпустила для приватизации Укртелекома и перехода компании под контроль Ахметова. Погасить эти бумаги ЕСУ должна была в марте 2017 года, но допустила дефолт. Основными держателями облигаций были государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – примерно по 2 млрд грн.

В 2015 году Укртелеком пообещал выкупить у банков облигаций на 2 млрд грн – по 1 млрд грн у каждого. В залог были переданы акции компании.

В декабре 2019-го Ощадбанк отозвал иск к Укртелекому на 1 млрд грн и сообщил о достижении договоренности с Укртелекомом о поэтапном и полном погашении задолженности.

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