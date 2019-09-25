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Госбанки сократили объемы неработающих кредитов

Госбанки сократили объемы неработающих кредитов
25.09.2019, 17:32

Неработающих кредитов в государственных банках стало меньше на 22 млрд грн

За первое полугодие 2019 года объемы неработающих кредитов в государственных банках сократились на 5,3% (или на 22 млрд грн), до 415 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о состоянии работы с проблемной задолженностью в банках.

В то же время, как отмечают в Минфине, доля неработающих кредитов в банковском секторе все еще больше половины от общей суммы выданных кредитов.

"Доля не работающих кредитов (NPL) банковской системы все еще остается весьма значительной и по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные банки", - говорится в документе.

По данным НБУ, наибольший объем неработающих кредитов на июль 2019-го у государственного ПриватБанка – 242,6 млрд грн.

Объемы проблемных кредитов сократились за счет активной реструктуризации задолженности.

  • 19 сентября Верховная Рада продлила на шесть лет закон о финансовой реструктуризации, который позволяет банкам реструктуризировать долги клиентов при обоюдном согласии сторон.
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NPL неработающие кредиты отчет минфина
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