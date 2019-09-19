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Верховная Рада упростила финансовую реструктуризацию

Верховная Рада упростила финансовую реструктуризацию
19.09.2019, 12:33

Депутаты продлили действие закона "О финансовой реструктуризации" на шесть лет и упростили саму процедуру

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации". За проект закона проголосовали 300 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, из-за высокой доли неработающих кредитов в банковском секторе, которая к 1 июля 2019 года достигла 50,8%, в Украине существует необходимость совершенствования норм закона "О финансовой реструктуризации" для расширения практики его применения.

Законопроект устраняет недостатки действующего законодательства и вносит изменения в законы "О финансовой реструктуризации", "Об ипотеке" и "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", пояснили в Министерстве финансов.

Документ предусматривает проведение совместной процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов.

В Министерстве финансов говорят, что законопроект упрощает процедуру финансовой реструктуризации и способствует полному применению способов реструктуризации со стороны банков.

Кроме того законопроект продлевает действие закона "О финансовой реструктуризации" на шесть лет.

Закон №3555 "О финансовой реструктуризации" был подписан пятым президентом Петром Порошенко. Закон в частности предусматривает полную реструктуризацию долга при обоюдном согласии сторон. Принятие этого закона было одним из обязательств Украины перед МВФ.

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