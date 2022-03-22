Государство начало выплачивать 6 500 грн єПідтримки

С 21 марта в Украине началась выплата 6 500 грн по программе єПідтримка. Первыми деньги получают те, кто подал заявки в Дії в первый день работы услуги, сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Согласно решению правительства, украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых пострадала в результате проведения боевых действий, могут получить единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода.

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"Мы получили почти 4 миллиона заявок на помощь от государства. Со вчерашнего года начались первые выплаты 6500 грн єПідтримки, их получили почти 500 000 украинцев", – говорится на странице Дії в Facebook.

О начале выплаты также сообщила пресс-служба ПриватБанка. В общей сложности клиенты ПриватБанка подали 1,7 млн заявок на получение государственной помощи.

Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФОПы 1-4 групп, проживающие в таких регионах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская области и Киев.

Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение Действие – Услуги – єПідтримка – Получить помощь. Зачисление произойдет на карту. Поддержка в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки.

Андрей Водяный

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