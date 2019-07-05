ГПУ расследует злоупотребления в банке Аркада на 330 млн грн

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по уголовному делу, в рамках которого было установлено, что должностные лица АКБ Аркада под руководством владельца банка переводили деньги из одного фонда финансирования строительства (ФФС), предназначенные на строительство жилья для доверителей, на счет другого фонда "с целью их дальнейшего присвоения". Об этом сообщает Finbalance.

"Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС "Эврика"(по программе ООО "Аркада-Строительство") на счет ФФС "Патриотика" (по программе застройщика ООО "Будеволюція") с целью их дальнейшего присвоения ", - говорится в материалах дела.

По правилам ФФС, эти средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей.

В материалах дела также отмечается, что впоследствии, эти деньги из ФФС "Патриотика" направляются: 109,8 млн грн на приобретение корпоративных прав ООО "Контактбудсервис"; 51 млн грн - долговых обязательств (векселей) ООО "Консультационное бюро НТТ"; 166,4 млн грн - акций ОАО "ЗНВКИФ Профит ПроджектИнвестмент".

"Кроме того установлено, что эти действия совершаются владельцем и должностными лицами банка для вывода средств физических и юридических лиц - участников ФФС с использованием счетов подконтрольных им субъектов хозяйствования ", - говорится в судебных материалах.

Как отмечается в судебном постановлении, "в настоящее время во избежание получения статуса специализированного банка (указанное сделает невозможным привлечение вкладов в размере более 5% от капитала банка), вопреки требованиям нормативно-правовых актов НБУ, должностные лица банка искусственно занижают фактические объемы операций с доверительного управления, путем учета средств ФФС на других счетах бухгалтерского учета".

"Указанное свидетельствует о внедрении должностными лицами ПАО АКБ Аркада противоправного механизма, направленного на присвоение средств физических и юридических лиц - участников ФФС, на общую сумму более 330 млн грн ", - резюмируется в судебных материалах.

По данным НБУ, на 4 марта 2019 года наибольший пакет акций банка Аркада контролировал Константин Паливода - 74,8%. Владельцем 6,9% акций финучреждения числился Эрикс Ванагелс. Еще по 6,8% акций - в Христакиса Коннариса и Паникоса Симеоу.