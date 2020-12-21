Гривневые депозиты немного подняли ставки. Обзор рынка депозитов

В течении последних трех недель выросла доходность гривневых сбережений. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20 декабря). Повысили ставки для гривневых сбережений Универсалбанк и Банк Пивдэнный. Процентные ставки для валютных депозитов снизились.

Гривня

Доходность вкладов сроком свыше года выросла на 0,04 п.п. и составляет 7,8% годовых. Средняя ставка по депозитам на период от полугода до года выросла на 0,01 п.п. до 7,72% годовых. Более короткие сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 4,12% годовых, вклады сроком до месяца – 6,12% годовых, от месяца до трех – 6% годовых, а от трех месяцев до полугода – 7,28% годовых

Доллар

Синхронно подешевели вклады на периоды от полугода и свыше года (на 0,01 п.п. до 1,12% и до 1,59% годовых соответственно). Депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев сбросили 0,02 п.п. и предлагают 0,82% годовых. Без изменений остались бессрочные сбережения (0,4%), вклады сроком менее месяца (0,56%) и от месяца до трех (0,88%).

Евро

Ставки для евро также не претерпели изменений для бессрочных сбережений (0,16%), сроков менее месяца (0,31%) и от месяца до трех (0,57%). Подешевели одновременно на 0,01 п.п. вклады на периоды от трех месяцев (0,82%), от 6 месяцев (0,88%) и свыше 12 месяцев (1,01%).

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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Анна Ишутина

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