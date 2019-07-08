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08.07.2019, 10:00

Гривневые депозиты снизили процентные ставки

Гривневые депозиты снизили процентные ставки

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 08.07.2019)

За последнюю неделю вклады в национальной валюте снизили доходность. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 08.07.2019). Снизили депозитные ставки банк Мисто и Мегабанк. Валютные сбережения не претерпели изменений.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально опустилась доходность вкладов в гривне на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. до 12,0% годовых). Синхронно, на 0,02 п.п. подешевели вклады для периодов от 3 до 6 месяцев (13,95%), от полугода до года(14,11%) и свыше года (14,71%). Не изменились средние ставки для вкладов периодом до месяца - 10,5% годовых, и для бессрочных сбережений - 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения предлагают 0,64% годовых, а вклады сроком до месяца - 1,33% годовых. Доходность депозитов на срок от месяца до 3 составляет 1,21% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 3,03% годовых. Сбережения на периоды от полугода предлагают 2,34% годовых, а свыше года – 2,93% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средняя ставка по бессрочным сбережениям составляет 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до 3 – 1,19% годовых. Стоимость депозитов на период от 3 до 6 месяцев составляет 2,29% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,60% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают 2,07% годовых.

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 08.07.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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