Ставки по гривневым депозитам заметно снизились. Обзор рынка

На протяжении последних двух недель ставки по депозитам снижались. Существенно опустилась доходность по гривневым сбережениям. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.05.2020). Снизили ставки ОТП Банк, Восток, АП Банк, БТА Банк, МТБ, Пиреус, ПУМБ и Укргазбанк. Только Мегабанк повысил ставки для валютных вкладов.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые вклады заметно опустили процентные ставки. Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,54 п.п. и предлагают 10,69% годовых. Банковские сбережения на сроки от полугода сбросили 0,53 п.п. и предлагают 10,85% годовых. А вклады для периодов свыше года потеряли 0,39 п.п. и предоставляют 10,51% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,41 п.п. и составляет 8,95% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,24 п.п. до 8,8% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,12 п.п. до 6,48% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Синхронно опустилась доходность депозитов на сроки от месяца до трех и от трех до полугода (на 0,03 п.п. до 0,97% и до 1,23% годовых соответственно). Сбережения на периоды свыше года подешевели на 0,01 п.п. до 2,0% годовых. Средняя ставка для бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п. и составляет 0,37% годовых. А стоимость вкладов для периодов от полугода до года выросла на 0,03 п.п. и составляет 1,59% годовых. Депозиты периодом менее месяца подорожали на 0,14 п.п. и дают доходность 0,37% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Депозиты в евро претерпели минимальных изменений. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода до года выросла на 0,05 п.п. и составляет 1,15% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,29% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца - 2,16% годовых, от месяца до 3 составляет - 0,85% годовых, а от 3 до 6 - 0,81% годовых. Доходность вкладов периодом свыше года составляет 1,24% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.