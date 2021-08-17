Гривня дорожает. Официальный курс валют
17.08.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 5 копеек, а по отношению к евро – на 3 копейки.
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