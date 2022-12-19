Гривня еще немного укрепилась. Официальный курс валют
19.12.2022, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 декабря курс гривни по отношению к евро вырос на 2 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии