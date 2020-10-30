Гривня еще подешевела. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 30 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,44/28,46, к закрытию котировки составили 28,50/28,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,435, максимальные – 28,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,45, максимальные – 28,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2150/33,2384, к закрытию котировки составили 33,2794/33,3028.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3587/0,3591, к закрытию котировки составили 0,3589/0,3593.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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