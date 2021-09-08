Гривня еще подорожала. Курс валют НБУ
08.09.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 8 копеек, а по отношению к евро – на 10.
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