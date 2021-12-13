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Гривня еще подорожала. Официальный курс валют

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 07:00
Гривня еще подорожала. Официальный курс валют - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 декабря курс гривни относительно доллара вырос на 8 копеек. По отношению к евро гривня подорожала на 23 копейки.

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Анна Ишутина
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