Гривня на межбанке ослабла

В четверг, 27 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,47/27,50, к закрытию котировки составили 27,495/27,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,435, максимальные – 27,495. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,46, максимальные – 27,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4997/32,5325, к закрытию котировки составили 32,4495/32,4763.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3637/0,3644, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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