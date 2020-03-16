Гривня на межбанке снова дешевеет

В понедельник, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,38/26,41, к закрытию котировки составили 26,68/26,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные – 26,68. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные – 26,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4770/29,5078, к закрытию котировки составили 29,6254/29,6672.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3557/0,3563, к закрытию котировки составили 0,3591/0,3599.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"