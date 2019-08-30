Гривня на межбанке снова укрепилась

В пятницу, 30 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,19/25,22, к закрытию котировки составили 25,13/25,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,10, максимальные – 25,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,12, максимальные – 25,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8047/27,8378, к закрытию котировки составили 27,7560/27,7892.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3783/0,3790, к закрытию котировки составили 0,3780/0,3786.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"