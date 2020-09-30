Гривня на межбанке укрепилась

В среду, 30 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,31/28,335, к закрытию котировки составили 28,28/28,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,28, максимальные – 28,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,30, максимальные – 28,335.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2217/33,2482, к закрытию котировки составили 33,0762/33,0968.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3565/0,3570, к закрытию котировки составили 0,3635/0,3639.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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