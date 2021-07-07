Гривня на межбанке укрепилась

В среду, 7 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,31/27,33, к закрытию котировки составили 27,25/27,27.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,25, максимальные – 27,325. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,27, максимальные – 27,345.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,2968/32,3177, к закрытию котировки составили 32,1659/32,1895.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3681/0,3685, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3664.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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