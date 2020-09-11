Гривня на межбанке вновь ослабла

В пятницу, 11 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,87/27,89, к закрытию котировки составили 27,93/27,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные – 27,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86, максимальные – 27,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9813/33,0022, к закрытию котировки составили 33,0719/33,1046.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3712/0,3718, к закрытию котировки составили 0,3729/0,3735.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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