Гривня на межбанке вновь укрепилась

В четверг, 16 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,32, к закрытию котировки составили 27,11/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные – 27,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные – 27,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7024/29,7432, к закрытию котировки составили 29,4875/29,5283.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3656, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3661.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"