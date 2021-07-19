Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
19.07.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 июля курс гривни вырос относительно доллара на 6 копеек, относительно евро – на 10.
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