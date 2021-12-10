Гривня набирает в цене. Официальный курс валют
10.12.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 декабря курс гривни относительно доллара вырос на 12 копеек, относительно евро – на 9.
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