Гривня набрала в цене. Курс валют НБУ
19.08.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 3 копейки, а по отношению к евро – на 14 копеек.
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